Росздравнадзор начал проверку после домашней операции больной раком блокадницы

Росздравнадзор и Комитет по здравоохранению Ленобласти занялись вопиющим случаем в городе Выборг, где страдающая раком 91-летняя блокадница сама себе сделала операцию на животе дома, не дождавшись помощи медиков. Женщина выжила после проведенного хирургического вмешательства, сейчас она находится в больнице.

Росздравнадзор сегодня сообщил, что «проверит качество и своевременность оказания медицинской помощи 91-летней женщине в Ленинградской области, которая, по сообщениям СМИ, провела себе самостоятельно в домашних условиях хирургическую операцию на животе». Проверку поручено провести территориальному органу ведомства по Петербургу и Ленинградской области.

«В настоящее время пациентка находится под наблюдением медиков в больнице, ее состояние оценивается как стабильное», – говорится в сообщении Росздравнадзора.

Проверку в связи с инцидентом также проводит Комитет по здравоохранению Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства, отметив, что пациентке оказывается вся необходимая медпомощь, передает «Интерфакс».

Историей больной раком женщины поделилась руководитель благотворительного медицинского учреждения «Хоспис на дому» Екатерина Овсянникова. У пенсионерки развилось осложнение – асцит (скопление свободной жидкости в брюшной полости). При таком осложнении невозможно ходить, лежать и даже трудно дышать.

Женщина не смогла получить своевременную помощь и сама провела хирургическое вмешательство – лапароцентез – сделав надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке. Он не была уверена в успехе операции, поэтому написала предсмертную записку, в которой рассказала о своих действиях.

Как отметила Овсянникова, в Ленобласти отсутствует надомная специализированная паллиативная помощь.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»