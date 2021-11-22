Больная раком пенсионерка сама сделала себе операцию, не дождавшись медпомощи

В городе Выборг Ленинградской области пожилая женщина прооперировала себя, так как не дождалась помощи врачей. Пенсионерка оставила предсмертную записку, чтобы обезопасить близких.

Историю больной раком женщины рассказала глава благотворительного медицинского учреждения «Хоспис на дому» Екатерина Овсянникова. У бабушки развилось осложнение – асцит. Это скопление свободной жидкости в брюшной полости. При таком осложнении невозможно ходить, лежать и даже трудно дышать.

Пенсионерка не смогла получить своевременную помощь и сама провела хирургическое вмешательство – лапароцентез – сделав надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке. Она не была уверена в успехе операции и потому написала предсмертную записку, чтобы не пострадали родственники.

Врачам удалось спасти женщину, в настоящее время она находится в больнице.

«Проблемы с облегчением тягостных симптомов в конце жизни – вечная проблема», – пишет Овсянникова. Она уточнила, что надомная специализированная паллиативная помощь в регионе отсутствует.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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