По подозрению в коррупции задержан гендиректор компании АО «Газпром газораспределение Краснодар»

В АО «Газпром газораспределение Краснодар» и ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» во вторник, 23 ноября, прошли обыски в рамках расследования уголовного дела, которое ведет следственный комитет, – сообщает Интерфакс со ссылкой на собственные источники.

Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев задержан, он является одним из фигурантов уголовного дела о коррупции, – рассказал «Интерфаксу» информированный источник.

«Руднев подозревается в незаконном получении многомиллионной суммы денег», – сообщил собеседник агентства.

Источник агентства не уточнил статьи Уголовного кодекса, по которым возбуждено дело, отметив, что Руднев задержан, сейчас решается вопрос о его доставке в Москву для допроса и предъявления обвинения.

Следует отметить, что «Интерфакс» официальным подтверждением этой информации пока не располагает.

АО «Газпром газораспределение Краснодар» занимается оказанием услуг по транспортировке потребителям природного газа; дальнейшим развитие газовых предприятий, входящих в систему единого оператора по транспортировке природного газа; строительством и развитием системы газоснабжения Краснодарского края.

ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» – крупнейший в Краснодарском крае поставщик природного газа, входит в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» (100%-ная дочерняя компания ПАО «Газпром»).

Краснодар, Иван Бабурин

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