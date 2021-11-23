По подозрению в коррупции задержан гендиректор компании АО «Газпром газораспределение Краснодар»

В АО «Газпром газораспределение Краснодар» и ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» во вторник, 23 ноября, прошли обыски в рамках расследования уголовного дела, которое ведет следственный комитет, – сообщает Интерфакс со ссылкой на собственные источники.
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев задержан, он является одним из фигурантов уголовного дела о коррупции, – рассказал «Интерфаксу» информированный источник.
«Руднев подозревается в незаконном получении многомиллионной суммы денег», – сообщил собеседник агентства.
Источник агентства не уточнил статьи Уголовного кодекса, по которым возбуждено дело, отметив, что Руднев задержан, сейчас решается вопрос о его доставке в Москву для допроса и предъявления обвинения.
Следует отметить, что «Интерфакс» официальным подтверждением этой информации пока не располагает.
АО «Газпром газораспределение Краснодар» занимается оказанием услуг по транспортировке потребителям природного газа; дальнейшим развитие газовых предприятий, входящих в систему единого оператора по транспортировке природного газа; строительством и развитием системы газоснабжения Краснодарского края.
ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» – крупнейший в Краснодарском крае поставщик природного газа, входит в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» (100%-ная дочерняя компания ПАО «Газпром»).
Краснодар, Иван Бабурин
© 2021, РИА «Новый День»
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