Главу «дочки» «Газпрома» и четырех топ-менеджеров задержали за многомиллионный подкуп

Гендиректор «Газпром газораспределение Краснодар», его заместитель и замдиректора филиалов компании в четырех городах Краснодарского края задержаны по подозрению в получении подкупа в размере 20 млн рублей за подключение объектов к газовым сетям. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. Следствие просит суд избрать для них меру пресечения в виде ареста.

Под уголовное преследование попали глава АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев, его заместитель в акционерном обществе Александр Савостьянов, а также заместители директоров филиалов в городах Сочи, Геленджик, Анапа и Краснодар: Алексей Петров, Олег Буткевич, Станислав Бариев и Константин Лютый. Их подозревают в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ).

По версии следствия, участники преступной группы получили более 20 млн рублей от предпринимателей за подключение объектов жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям, а также за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей на территории Краснодарского края.

Как отметили в СКР, пресечь их противоправную деятельность удалось во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России и УМВД России по Краснодарскому краю.

Накануне стало известно, что в АО «Газпром газораспределение Краснодар» и ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» во вторник прошли обыски в рамках расследования уголовного дела о коррупции. Источник «Интерфакса» сообщил о задержании гендиректора «Газпром газораспределение Краснодар» Алексея Руднева по подозрению в незаконном получении многомиллионной суммы денег.

Москва, Наталья Петрова

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