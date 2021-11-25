В результате аварии на шахте «Листвяжная» погибли 52 человека. Руководство задержано

Экстренные службы сообщают, что по предварительным данным, жертвами аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе стали 52 человека, в том числе шесть спасателей, – передает РИА Новости.

Как сообщается на сайте СК РФ, в Кемеровской области в после ЧП на шахте задержаны директор, первый заместитель директора и начальник участка ООО «Шахта «Листвяжная».

В сообщении Следственного комитета РФ говорится: «В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), следственными органами задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка».

Врио главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что МЧС готово к длительной работе по ликвидации последствий аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, чтобы она смогла потом продолжать работать.

«Силы и средства МЧС готовы к длительной работе. Мы будем бороться за живучесть шахты. Сейчас нужна максимальная концентрация усилий для ликвидации последствий аварии», – сказал Чуприян на оперативном совещании.

Кемерово, Иван Бабурин

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