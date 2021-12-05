Число пострадавших в шахте «Листвяжная» превысило 100 человек

Число пострадавших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе снова возросло. Об этом сообщили экстренные службы региона.

Как уже сообщал «Новый День», 25 ноября в результате взрыва метана на «Листвяжной» погибли 46 горняков и 5 горноспасателей. На сегодняшний день извлечено 32 тела горнорабочих и 4 горноспасателя. Поиск оставшихся под завалами шахтеров продолжается.

Накануне сообщалось о 99 пострадавших, сегодня их число увеличилось: с диагнозом «токсическое действие окиси углерода легкой степени» госпитализированы еще 7 человек.

«По состоянию на 5 декабря зарегистрированы 106 пострадавших, в числе которых 60 горнорабочих и 46 горноспасателей», – цитирует РИА «Новости» представителя экстренных служб.

Напомним, по факту взрыва в шахте возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»). Фигурантами последнего стали сотрудники Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора.

Кемерово, Игорь Юров

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