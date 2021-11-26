Настоящее чудо: на шахте «Листвяжная» нашли живым спасателя, которого считали погибшим

Спасатели обнаружили на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, где накануне произошел взрыв метана, живого человека. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев в своем телеграм-канале. Позднее стало известно, что выжившим оказался один из шести спасателей, которые пропали в шахте во время проведения поисково-спасательной операции. Пропавших горноспасателей и 46 шахтеров вчера признали погибшими.

«В шахте «Листвяжная» найден живой человек», – написал губернатор, отметив, что выжившего везут в больницу. О том, что на «Листвяжной» найден выживший, также сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян. «Есть предварительные сообщения, что эти люди (спасатели – прим. ред.) сейчас нашли живого шахтера», – сказал он.

По данным телеграм-канала Mash Siberia, выживший вышел к спасателям сам, пробыв под завалами в шахте больше суток. Мужчина находится в шоковом состоянии. «Рабочий находится в сознании, выбрался на поверхность сам. Его дальше вынесли на носилках и везут в больницу», – отмечается в сообщении.

Позже появились данные, что живым нашли одного из шести пропавших спасателей, которых признали погибшими, – 51-летнего Александра Заковряшина, помощника командира взвода новокузнецких спасателей. Об этом сообщает телеграм-канал Shot. Эту информацию позднее подтвердил врио главы МЧС. Выживший спасатель госпитализирован в тяжелом состоянии. По данным телеграм-канала «112», он получил сильное отравление продуктами горения и переохлаждение. По заявлениям медиков, его жизни ничего не угрожает.

Ранее власти признали погибшими в результате аварии на шахте 52 человека, в их числе шесть спасателей. На утро пятницы число пострадавших выросло до 63 человек, 50 из них госпитализированы. Также в больницу попали 11 пострадавших горноспасателей.

В связи с трагедией на шахте возбуждены два уголовных дела: о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекших смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ) и о халатности двух сотрудников местного отделения Ростехнадзора (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Оба дела по поручению главы СКР Александра Бастрыкина переданы в центральный аппарат ведомства, говорится в сообщении Следственного комитета.

Предварительной причиной аварии на шахте в Генпрокуратуре и в администрации Кемеровской области назвали взрыв метано-воздушной смеси.

Кемерово, Наталья Петрова

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