Возбуждено дело о халатности сотрудников Ростехнадзора из-за гибели 52 человек на шахте в Кузбассе

Два инспектора Ростехнадзора стали фигурантами уголовного дела о халатности, возбужденного Следственным комитетом России после аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, унесшей жизни 52 человек. Подозреваемых задержали. По данным Генпрокуратуры РФ, задержанные инспекторы Ростехнадзора на прошлой неделе проводили проверку на шахте.

«Возбуждено уголовное дело в отношении двух главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц)», – говорится в сообщении СК РФ.

По версии следствия, подозреваемые в ноябре этого года «ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте». Инспекторы составили акты о проверке шахты, но фактически ее не проверяли.

Подозреваемые задержаны, с ними проводятся следственные действия, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Также решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

В СКР также отметили, что в ходе следственных действий изъято большое количество различных документов, электронных носителей, которые могут иметь значение для уголовного дела, допрашиваются свидетели, в числе которых инженерно-технические работники, проходят обыски.

Прибывший в Кузбасс заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин уточнил, что задержанные инспекторы Рохттехнадзора проводили проверку на шахте неделю назад. Об этом он рассказал на встрече с родственниками погибших горняков.

Как сообщал «Новый День», накануне СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ), в рамках которого задержали директора шахты, его заместителя и начальника участка.

Сигнал о задымлении на шахте «Листвяжная» (входит в «СДС-Уголь») в Беловском районе Кузбасса поступил спасателям МЧС утром 25 ноября. Изначально сообщалось, что произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков на глубине 250 метров, и начался пожар. Позднее стало известно, что в вентиляционной шахте загорелась угольная пыль, и дым по вентиляции распространился по всей шахте. На тот момент под землей находилось 285 горняков. На поверхность вывели 239 человек. Признаны погибшими 52 человека, из которых 46 – шахтеры и шесть – спасатели. Еще 63 человека пострадали. Известно, что среди пострадавших 11 горноспасателей.

Всего на данный момент спасателям удалось поднять на поверхность тела шести погибших – трех шахтеров и трех спасателей. В Кузбассе сегодня начался трехдневный траур по погибших горнякам.

Предварительной причиной ЧП на шахте «Листвяжная» в Генпрокуратуре назвали взрыв метана.

Приостановленные накануне из-за угроза взрыва поисковые работы в шахте, как ожидается, возобновятся через трое суток.

Москва, Наталья Петрова

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