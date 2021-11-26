Поисковые работы в шахте «Листвяжная» отложили на трое суток из-за угрозы взрыва

На месте аварии в шахте «Листвяжная» возобновлены горноспасательные работы. Об этом сообщили глава Кузбасса Сергей Цивилев и командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда (ВГСО) Юрий Ше.

Губернатор региона рассказал о плане дальнейших работ на шахте. По его словам, на шахту прибыли три отделения Военизированной горноспасательной части. Им предстоит изолировать участок горных выработок объемом 257 тыс. куб. м. После этого этот участок естественным образом заполнится метаном и примерно за трое суток его уровень повысится до 20% и перестанет быть взрывоопасным. После этого штаб примет решение по дальнейшим поисковым работам в шахте, говорится в сообщении в телеграм-канале главы регионы.

Параллельно в эти трое суток спасатели будут тушить возможные очаги пожара. Они пробурят скважину в вероятный эпицентр взрыва и закачают туда инертную пену – для охлаждения горных выработок и тушения возможных очагов возгорания в шахте.

Ранее сообщалось, что пропавшие после взрыва в шахте 35 горняков признаны погибшими. Общее число погибших составило 52 человека – 46 шахтеров и 6 спасателей. Всего на данный момент спасатели смогли поднять на поверхность шесть погибших – трое горняков (двое опознаны) и трое спасателей.

По последним данным, число пострадавших при аварии на шахте достигло 63. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Кемеровской области Виталий Херасков. По его словам, из них 50 находятся в больницах, еще 13 получают лечение амбулаторно. Замминистра добавил, что врачи наблюдают положительную динамику в состоянии всех госпитализированных, передает ТАСС.

Сигнал о задымлении на шахте «Листвяжная» (входит в «СДС-Уголь») в поселке Грамотеино в городе Белово поступил спасателям МЧС утром 25 ноября. Сначала сообщалось, что на шахте произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков на глубине 250 метров, и началось возгорание. Позже уточнялось, что в вентиляционной шахте загорелась угольная пыль, и дым по вентиляции распространился по всей шахте. На тот момент под землей находилось 285 горняков. На поверхность вывели 239 человек.

Вероятной причиной ЧП на шахте «Листвяжная» считается взрыв метана, сообщил замгенпрокурора России Дмитрий Демешин. Для расследования причин ЧП в Кузбасс прибыли следователи СКР из Москвы.

Накануне из-за угрозы взрыва поисково-спасательная операция в шахте была приостановлена. По факту аварии и гибели людей возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ). Задержаны директор шахты, его заместитель и начальник участка. В Кузбассе объявлен траур с 26 по 28 ноября.

Кемерово, Наталья Петрова

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