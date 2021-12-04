Из «Листвяжной» подняты тела еще двух шахтеров

Горноспасатели подняли на поверхность из шахты «Листвяжной» тела еще двух погибших шахтеров, сообщает пресс-служба МЧС России. Продолжается поиск еще 13 погибших.

Как отметили в ведомстве, для обеспечения работ по поиску проводятся проветривание аварийного участка, восстанавливаются вентиляционные перемычки в шахте и трубопровод для откачки воды с подтопленных частей горных выработок.

В смену работает три отделения горноспасателей. К работам также привлечены члены вспомогательной горноспасательной команды шахты.

В больницах после аварии остаются трое пострадавших, выписаны еще 13 человек, 96 человек находятся на амбулаторном лечении.

Накануне из «Листвяжной» были подняты на поверхность тела 12 человек – горноспасателя и 11 шахтеров.

25 ноября в результате взрыва метана на «Листвяжной» погибли 46 горняков и пятеро горноспасателей. Число пострадавших превысило 90 человек. Поисковая операция продолжается, несмотря на скопление угарного газа.

Кемерово, Наталья Петрова

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