Алтайского депутата арестовали по подозрению в педофилии

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 47-летнего депутата Госсобрания Республики Алтай. Его подозревают в изнасиловании 14-летней девочки. Об этом сообщает управление СК РФ по Алтайскому краю.

По версии следствия, в конце 2019 года в Барнауле подозреваемый изнасиловал юную племянницу своей супруги. Лишь спустя два года школьница осмелилась рассказать о совершенном в отношении нее преступлении, отметили в ведомстве.

Против депутата возбудили дело по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней с применением насилия к потерпевшей). Подозреваемый задержан. По ходатайству следствия суд отправил его под арест на два месяца.

Следователи не раскрывают имя подозреваемого. По данным СМИ, под уголовное дело попал депутат Александр Коршук. В 2019 году он был избран в новый созыв Госсобрания Республики Алтай от партии КПРФ по одномандатному округу. Однако в том же году он покинул фракцию коммунистов и перешел к независимым депутатам, сообщает ТАСС.

В середине ноября суд во Владивостоке заключил под арест депутата заксосбрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова, подозреваемого в растлении ребенка. Следствие считает, что депутат, находясь на территории базы отдыха в столице Приморья, показывал 11-летнему ребенку предмет интимного характера и рассказывал о его предназначении. Самсонов заявил о своей невиновности и объявил голодовку, требуя проведение исследования на полиграфе независимым полиграфологом. Позже он прекратил акцию протеста.

Барнаул, Наталья Петрова

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