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Пятница, 19 ноября 2021, 09:15 мск

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Подозреваемый в педофилии приморский депутат-коммунист отправлен под арест

Во Владивостоке суд заключил под арест депутата заксосбрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова, подозреваемого в растлении ребенка. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Обвиняемый пробудет под стражей как минимум два месяца.

По версии следователей, Самсонов на территории базы отдыха в районе улицы Лазурной во Владивостоке демонстрировал 11-летнему ребенку «предмет интимного характера» и рассказывал про его предназначение.

В отношении 47-летнего депутата возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Защита подсудимого уже заявила, что обжалуют заключение Самсонова под стражу, передает «Интерфакс». По словам адвоката Натальи Касиловой, защита будет добиваться избрания меры пресечения в виде домашнего ареста.

Сам депутат заявил о своей невиновности. Он объявил голодовку, требуя проведение исследования на полиграфе независимым полиграфологом.

В Приморском краевом отделении КПРФ считают уголовное дело Самсонова политическим.

Владивосток, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»

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