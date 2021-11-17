Задержанного приморского депутата обвиняют в растлении 11-летнего ребенка

Следственные органы Приморья подтвердили задержание депутата краевого заксобрания Артема Самсонова. Он подозревается в совершении преступлениия против половой неприкосновенности ребенка.

В отношении депутата возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), сообщает региональное управление СКР.

По версии следствия, подозреваемый, общаясь с 11-летним ребенком на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, «демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении».

«В настоящее время подозреваемый задержан, в его квартире проводится обыск, допрашиваются свидетели и потерпевший», – говорится в сообщении. Следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления.

Сам Самсонов назвал возбужденное против него дело политическим. «Я трижды общался с председателем СК по вопросам нарушения на выборах, и после этого началось, потому что я написал кучу нарушений на выборах 19 сентября», – приводит слова депутата издание Vl.ru.

Ранее сегодня о задержании 47-летнего депутата сообщили его коллеги-однопартийцы. Местные СМИ отмечали, что Самсонова задержали сегодня около полудня на трассе неподалеку от Уссурийска и привезли домой во Владивосток.

Владивосток, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»