В Приморье задержали депутата заксобрания от КПРФ

Во Владивостоке задержали депутата Заксобрания Приморского края от КПРФ, первого секретаря городского отделения партии Артема Самсонова, в его квартире проводится обыск. Об этом сообщают РИА «Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на его коллег по партии.

Как отметил депутат краевого заксобрания, член КПРФ Владимир Беспалов, пока неизвестно, какую статью вменяют Самсонову. Первый секретарь комитета краевого отделения КПРФ, руководитель партийной фракции в заксобрании Приморья Анатолий Долгачев не исключил, что поводом для оперативных действий могло стать сообщение женщины о якобы развратных действиях со стороны Самсонова. Об этом же она информировала и самого Долгачева. Депутат счел эти сообщения «чернухой».

Тем временем, в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как правоохранители заходят в квартиру с Самсоновым. Местные СМИ пишут, что в подъезде у депутата собрались несколько его коллег и журналистов.

В управлении Следственного комитета РФ по Приморскому пока ситуацию не комментируют.

Владивосток, Наталья Петрова

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