Красноярский опер 40 раз ударил подозреваемого электрошокером

В Красноярском крае сотрудник полиции стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий за издевательство над подозреваемым. По версии следствия, оперуполномоченный несколько раз ударил 42-летнего мужчину и порядка 40 раз применил к нему электрошокер.

27 октября сотрудник полиции из Канска отправился в Лесосибирск за подозреваемым в краже. Полицейский вез его в отдел на служебной машине и по пути избил не только кулаками, но и не менее 40 раз ударил электрошокером.

«Возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, с применением специальных средств). Сотрудник полиции задержан», – рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Следователи готовят документы в суд для заключения фигуранта под стражу.

Необычный способ добиться признания в краже сотового телефона довел до уголовного дела сотрудника МВД в Тюмени. Ночью 24 октября полицейский вывез 36-летнюю местную жительницу на кладбище и приковал к ограде наручниками. Его самого уже взяли под стражу.

Красноярск, Наталья Рязанова

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