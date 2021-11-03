Полицейский ночью привез подозреваемую на кладбище и приковал к ограде, чтоб добиться признания

Уголовное дело завели на оперуполномоченного МО МВД России «Тобольский». Его обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенных с применением насилия и специальных средств.

Как рассказали в Следственном Комитете, 24 октября 2021 года старший оперуполномоченный сотрудник полиции, видимо, решил получить признательные показания любой ценой: ночью он вывез местную 36-летнюю жительницу на кладбище около села Усалка и приковал к ограде наручниками. Таким образом он хотел получить от неё признание в краже сотового телефона.

Сейчас полицейскому предъявлено обвинение. А суд, по просьбе следствия, в свою очередь вынес решение о заключении оперативника под стражу.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ярково, Александр Непомнящий

Ярково. Другие новости 03.11.21

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