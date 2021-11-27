Директор «Листвяжной» арестован, но не признал вину

Суд в Кемерово взял под стражу директора шахты «Листвяжная», где в результате взрывов погиб 51 человек. Сергей Махраков будет находиться под арестом два месяца, пока идет следствие, передает NGS42.RU.

Махракова обвиняют в нарушении требований промбезопасности на опасном производственном объекте, которое привело к смерти нескольких человек по неосторожности (ч. 3 ст. 217 УК РФ). Директор шахты отказался признавать вину и попросил отправить его под домашний арест. Суд встал на сторону следователя и арестовал обвиняемого до 25 января 2022 года.

Аналогичную меру пресечения следователь попросил для двух других фигурантов уголовного дела: первого замдиректора Андрея Молостова и начальника участка Сергея Герасименка. Суд удовлетворил ходатайство следователя в отношении Молостова.

Ранее суд арестовал главного госинспектора Беловского отдела Ростехнадзора Вячеслава Семыкина по делу о халатности. Прокуратура нашла нарушения еще в 25 шахтах Кузбасса после происшествия на «Листвяжной».

Как сообщал «Новый День», глава совета директоров компании «СДС-Уголь» Михаил Федяев пообещал выплатить компенсацию семьям погибших. За каждого погибшего родственники получат по 2 млн рублей, пострадавшим выплатят по 500 тыс. рублей.

Кемерово, Наталья Рязанова

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