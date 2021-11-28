Умер певец и композитор Александр Градский

Известный российский певец и композитор Александр Градский умер на 73-м году жизни. Он скончался в ночь на 28 ноября в больнице, куда был доставлен в подозрением на инсульт.

Смерть артиста наступила в 2:10 часов, пишут «Известия».

26 ноября Александр Градский пожаловался на плохое самочувствие, и его доставили в одну из столичных больниц. Врачи подозревали инсульт, и вскоре артисту стало хуже. Вечером 27 ноября его состояние оставалось тяжелым, а ночью певца не стало.

Поклонники и коллеги оставляют слова скорби на странице Градского в соцсети. Дата и время похорон пока не сообщаются.

Александр Градский получил звание заслуженного артиста России в 1997 году как известный композитор и певец, автор песен. Всего два года спустя ему присвоили звание народного артиста.

Москва, Наталья Рязанова

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