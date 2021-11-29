Астраханка без прав врезалась в дом на «Ладе», пассажир-подросток погиб

Автомобиль ВАЗ-21099 врезался в жилой дом, в результате один человек погиб, двое доставлены в больницу. Виновницей ДТП стала несовершеннолетняя девушка, катавшая друзей на «Ладе», сообщили в пресс-службе управления МВД по Астраханской области.

Авария случилась вечером 28 ноября в селе Трудфронт Икрянинского района. Девушка села за руль, не имея водительских прав, которые не могла оформить по возрасту. Во время движения она не справилась с управлением и въехала в угол жилого дома.

Один из ее пассажиров, несовершеннолетний мальчик умер на месте ДТП. Сама бесправница и второй пассажир получили серьезные травмы, их доставили в больницу.

Сотрудники МВД проверяют обстоятельства случившегося и выясняют, как ключи от машины оказались у несовершеннолетней.

Напомним, трагедией закончился случай, когда молодой ставрополец доверил своей несовершеннолетней девушке вести машину. Девочка-подросток за рулем ВАЗ-21144 не справилась с управлением и сбила на пешеходном переходе двух девушек, одной понадобилась помощь медиков – ее доставили в больницу.

Астрахань, Наталья Рязанова

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