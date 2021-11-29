Скончался режиссер Владимир Наумов

В возрасте 93 лет умер народный артист СССР, советский и российский режиссер Владимир Наумов. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.

Причина смерти кинодеятеля не уточняется.

Владимир Наумов родился в Ленинграде. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. Долгие годы он сотрудничал с режиссером Александром Аловым. Вместе они сняли такие картины как «Бег», «Тегеран-43», а также ленты «Мир входящему», «Легенда о Тиле» и «Скверный анекдот».

Кроме того, Наумов выступил одним из сценаристов советского телесериала «Как закалялась сталь» и сыграл в фильмах «Гори, гори, моя звезда», «Кража» и «Третий удар».

В 1983 году он получил звание народного артиста, а в 1985-м стал лауреатом Государственной премии СССР. Когда в 2002 году была создана Национальная академия кинематографических наук и искусств, Владимир Наумов стал ее президентом. Многие годы режиссер также руководил творческой студией на «Мосфильме».

Москва, Зоя Осколкова

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