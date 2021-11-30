Магаданец арестован за истязание пасынков

Следственный комитет в Магадане возбудил дело об истязании несовершеннолетних (п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Фигурантом стал 42-летний местный житель, который ремнем и кулаками воспитывал детей жены.

Мужчина жил в Магадане с женой и тремя ее детьми. По версии следствия, обвиняемый систематически колотил пасынков более двух лет: с июня 2019 года. Следователи не уточняют, как мать детей реагировала на подобное обращение с ними.

«Ложно понимая процесс воспитания, подвергал трех несовершеннолетних жестокому обращению и истязанию. Мужчина на протяжении длительного времени причинял детям физические и психические страдания, а также различные телесные повреждения», – сообщили в областном управлении СКР.

Мужчину задержали и взяли под стражу. Двух детей забрали из семь и поместили в реабилитационный центр, где с ребятами работают психологи.

Напомним, 40-летний житель Алтайского края получил более трех лет лишения свободы за истязание собственных шести детей. Он несколько лет издевался над ними, избивая и ломая конечности.

Магадан, Наталья Рязанова

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