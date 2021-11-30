Недобрая самаритянка: молодая мать избила новорожденного сына до сломанных костей

Жительница города Жигулевска Самарской области задержана за жестокое избиение новорожденного сына. У подозреваемой отобрали второго ребенка, ведется следствие.

По версии следствия, 21-летней женщине не понравилось, что младенец, которому не было и месяца, плакал. За это мать избила его руками и ногами, в итоге сломав бедренную кость. Инцидент случился 28 ноября. малыша доставили в больницу, сейчас им занимаются врачи.

Специалисты забрали из семьи второго ребенка, 2020 года рождения, и передали бабушке. Молодая мать задержана, с ней работают сотрудники Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему). Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов профилактики», – пояснили в ведомстве.

Прокуратура также проводит проверку для оценки работы полиции и органов опеки в части профилактической работы с семьей, стоявшей на учете. Следователям рекомендовали проверить, есть ли основания для возбуждения второго дела – по ст. 156 УК РФ, за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Напомним, 26-летняя жительница Ульяновска лишилась двух детей и стала фигурантом уголовного дела об истязании, оставлении в опасности. Выяснилось, что пятилетний мальчик и его сестра двух лет регулярно оставались одни в захламленной квартире без еды и ухода. Пока женщина под стражей дожидается окончания следствия, детей забрали органы опеки.

Жигулевск, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»