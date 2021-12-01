В Приамурье младенец без присмотра утонул в ванне

Житель Приамурья не доглядел за малолетними детьми своей сожительницы, и один из малышей утонул в ванне. Следственный комитет возбудил уголовное дело, и прокуратура посчитала это обоснованным.

Инцидент случился в поселке Прогресс Амурской области вечером 29 ноября. По версии следствия, мать двух маленьких детей ушла из дома, оставив малышей с сожителем. Тот решил искупать детей и посадил в ванну с водой. Мужчина не некоторое время вышел из комнаты, оставив малышей одних, а когда вернулся, увидел, что 10-месячный мальчик захлебнулся.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначены необходимые экспертизы», – пояснили в управлении СКР по региону.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних. Сотрудники дадут оценку работе органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних и проверят, как родители выполняли обязанности по воспитанию ребенка.

Прогресс, Наталья Рязанова

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