В Сочи задержан 22 года бегавший от суда мошенник

Оперативники задержали в центре Сочи заочно осужденного мужчину, который числился в розыске 22 года. Преступник скрывался от суда в Абхазии и на Кубани, сообщили в пресс-службе ФСИН России.

Поймать преступника удалось 26 ноября. Оказалось, что мужчина изготовил поддельный паспорт на другое имя, по которому жил сначала в Абхазии, а шесть последних лет – в Краснодарском крае. Проверка отпечатков пальцев подтвердила истинную личность мужчины.

Он был объявлен в розыск в 1999 году, когда его освободили под залог, а он скрылся от следствия. Суд в Ленинградской области в сентябре 2008 года заочно приговорил мужчину к 5,5 года лишения свободы.

Обвинение доказало, что подсудимый совершил преступления, связанные с мошенничеством и сбытом наркотиков. В момент совершения он был должностным лицом.

Сочи, Наталья Рязанова

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