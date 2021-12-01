В Иркутске мужчина взорвал соседа в лифте за шумный ремонт

Житель Иркутска взорвал соседа в лифте из-за шумного ремонта. 30-летний пострадавший госпитализирован. Злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом», сообщает управление СК РФ по Иркутской области.

Накануне в поднимающемся лифте в жилом доме по улице Маршала Конева в Иркутске прогремел взрыв. Находившийся внутри мужчина получил различные телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Как выяснили правоохранители, в лифте сработало самодельное пиротехническое устройство без поражающих элементов.

По подозрению в совершении преступления был задержан 50-летний сосед пострадавшего. Подозреваемый решил расправиться с 30-летним жильцом «из личных неприязненных отношений», сообщает СКР.

Как уточняет телеграм-канал Baza, подозреваемый подложил в лифт собранную дома бомбу, чтобы отомстить соседу за слишком шумный ремонт. Он дождался, когда мужчина зашел в лифт, и привел взрывное устройство в действие.

При обыске у злоумышленника нашли компоненты СВУ и разные инструменты для его создания.

Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Иркутск, Наталья Петрова

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