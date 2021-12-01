Сообщение о захвате талибами* КПП Ирана не подтвердилось

Информация о том, что в среду, 1 декабря, в результате столкновений на ирано-афганской границе силы движения Талибан* захватили несколько контрольно-пропускных пунктов (КПП) Ирана не получила подтверждения. Иранское агентство Tasnim со ссылкой на информированный источник сообщило, что в настоящий момент иранские силы полностью контролируют границу.

По информации агентства Tasnim причина перестрелки между боевиками Талибана* и ВС Ирана заключалась в неверном понимании афганской стороной пограничной линии.

Отмечается, что несколько лет назад для борьбы с контрабандистами в нескольких сотнях метров от афганской границы на территории Ирана были возведены стены. Иранские фермеры в среду зашли за эти стены, оставаясь при этом на территории исламской республики.

Сообщается, что талибы* ошибочно расценили это как нарушение государственной границы и открыли огонь. После этого началась перестрелка с иранскими пограничниками.

Согласно сообщениям афганской прессы, вооруженные столкновения на границе начались в районе 17:30 по местному времени (16:00 мск). Стороны в ходе столкновений применяли стрелковое оружие и артиллерию.

Ранее в среду, 1 декабря, информационное агентство Aamaj News сообщило, что несколько иранских контрольно-пропускных пунктов на афгано-иранской границе перешли под контроль боевиков Талибана.*

* Организация признана террористической и запрещена в России

Тегеран, Иван Бабурин

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