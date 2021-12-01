В центре Киева проходит митинг против Зеленского

В Киеве на площади Независимости проходит митинг, недовольных политикой украинских властей. В митинге участвуют около тысячи человек, – сообщают СМИ.

Как сообщает РИА Новости, митингующие держат флаги националистических партий – Национального корпуса (создан на базе нацбатальона «Азов»*) и «Свободы»*. Присутствуют флаги партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». На площади установлена сцена с надписью «Защити Украину – останови переворот».

В свою очередь, украинское издание Страна. ua в своем репортаже назвало митинг «Днем госпереворота» и напомнило, что впервые о нем Зеленский заявил во время пресс-марафона. По словам украинского президента, переворот планирует Россия вместе с некими людьми из окружения Рината Ахметова, которые хотят втянуть олигарха в эту историю.

Участники митинга заходят со стороны Институтской и выходят через Лютеранскую, выкрикивая «Зелю геть» и «Зеля сыкло». Протестующие забросали Офис президента монетками, мелочью. По словам организаторов, это деньги Зеленскому и Ермаку на билет в Ростов.

Некоторые участники пришли к Офису президента с резиновыми зелеными жабами на палочке, комментируя, что нетрудно догадаться, кому посвящена их инсталляция.

Как сообщают журналисты Страна.ua, один из организаторов протеста Сергей Лапин во время своего выступления заявил: «Нам закидывают, что мы будем ставить палатки. После того, как 8 лет назад нас расстреливали из автоматов, мы не будем тут полгода танцевать с бубном. Капля крови, пролитая в Киеве, приведет к тому, что завтра мы будем воевать за Бориспольский аэропорт, а не Донецкий. Граждане Украины готовы сопротивляться».

Журналисты, освещающие митинг отмечают, что участники действа не знают, куда они идут. Организаторы заявляют, что конкретной локации нет, люди просто пройдут колонной в правительственном квартале.

* Организация признана террористической и запрещена в России

Киев, Иван Бабурин

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