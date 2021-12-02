Восьмиклассник пострадал в результате стрельбы в школе на Алтае

Прокуратура Алтайского края проводит проверку в связи со стрельбой в одной из школ региона, в результате которой ученик восьмого класса получил ранение в голову. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Накануне в школе в селе Алтайское десятиклассник стрелял из пневматического оружия и попал в голову восьмикласснику. Пострадавшего подростка госпитализировали. Ему оказана вся необходимая медпомощь.

В ходе проверки прокуратура оценит соблюдение требований законодательства об образовании и обеспечения безопасности детей. Ведомство также проконтролирует принятие процессуального решения по материалам проверки следственных органов, отмечается в сообщении.

Проверку по факту ранения школьника проводит Белокурихинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Алтайскому краю. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Барнаул, Наталья Петрова

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