В Японском море затонул сухогруз с углем

В Японском море потерпело крушение судно, перевозившее уголь. Один человек пропал без вести. Об этом сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на представителя береговой охраны страны.

Сухогруз направлялся из Находки в японский порт Кинуура. В 380 километрах от префектуры Симанэ был подан сигнал бедствия, на который откликнулся сторожевой корабль береговой охраны Южной Кореи.

Спасатели обнаружил шлюпку с людьми, в которой находились 17 из 18 членов экипажа сухогруза. Вероятно, один человек выпал за борт, он числится пропавшим без вести. Отмечается, что все члены команды имеют гражданство Вьетнама.

Сам сухогруз пошел ко дну. Известно, что судно ходило под флагом Панамы.

Находка, Зоя Осколкова

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