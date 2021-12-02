Пятилетнюю девочку нашли задушенной в Красноярске после гибели матери

В Красноярске обнаружили задушенной пятилетнюю девочку. Тело матери ребенка нашли под окнами дома. По предварительным данным, женщина погибла в результате падения с высоты 10 этажа, сообщает региональная прокуратура. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

Тело девочки с признаками удушения нашли в квартире дома по улице Борисова в Октябрьском районе Красноярска, сообщает управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. «Около подъезда дома с признаками падения с высоты обнаружено тело матери ребенка», – говорится в сообщении. Следователи возбудили уголовное дело по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)".

Сыщики отрабатывают несколько версий произошедшего. Назначены ряд экспертиз, допрашиваются свидетели из числа родственников и знакомых семьи.

Прокуратура края проводит проверку по факту гибели женщины и ее дочери. «В ходе проверки будет дана оценка полноте и своевременности деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», – сообщает пресс-служба ведомства. Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела об убийстве матери и ребенка.

Красноярск, Наталья Петрова

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