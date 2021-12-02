У самолета «Магадан-Новосибирск» в воздухе отказала электроника

Самолет Airbus 321 авиакомпании S7 экстренно приземлился в аэропорту Иркутска из-за отказа электроники. Без высотомера пилотам пришлось сделать несколько кругов над городом.

Рейс из Магадана в Новосибирск резко изменил курс в районе Якутска и повернул к Иркутску. Пилоты сообщили, что все электрооборудование отключилось. Очевидцы рассказали, что самолет сделал несколько кругов над аэропортом прежде, чем смог приземлиться.

«Произошел отказ электрооборудования, садились вручную, без высотомера и автопилота», – рассказал представитель аэропорта «Интерфаксу».

На борту самолета находились 199 пассажиров, которые благополучно сошли на землю. Решается вопрос с их отправкой в город назначения.

Иркутск, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»