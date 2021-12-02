Куратору диверсий в Крыму из украинской разведки дали 6,5 лет «строгача»

Российский суд вынес приговор сотруднику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины капитану 1 ранга Сергею Швиденко, который курировал диверсионную группу, направленную в Крым. Подсудимый получил 6,5 лет колонии строгого режима, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

По данным спецслужбы, Швиденко, находясь на Украине, координировал подготовку и курировал группу из четырех разведчиков из ГУР МО Украины, направленную в Крым для осуществления диверсий. Агенты должны были подорвать башню радиотелевизионного передающего центра Крыма, мобильную электростанцию, склад горюче-смазочных материалов и мачту радиоцентра Черноморского флота ВМС России.

В июле 2021 года Швиденко задержали и заключили под стражу. В ходе следственных действий он дал признательные показания об организации диверсий на территории России. Разведчик сообщил, что операцией руководил его начальник – полковник Николай Сподар, возглавлявший оперативный отдел «Юг» ГУР Минобороны Украины.

В ноябре на основе предъявленных ФСБ России доказательств суд признал Швиденко виновным в подготовке преступлений против безопасности России и приговорил его к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Москва, Наталья Петрова

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