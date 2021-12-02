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Четверг, 2 декабря 2021, 13:28 мск

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Козырек дома упал на работника, приехавшего его чинить

В Пермском крае козырек дома обрушился на сотрудника управляющей компании, который приехал починить аварийную конструкцию. Прокуратура проводит проверку.

Инцидент произошел в пермском Гремячинске, у дома по улице Грибоедова. Представитель УК вместе с работниками приехал, чтобы отремонтировать козырек, но в итоге конструкция обрушилась на самого сотрудника.

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Упавшим козырьком ему перебило ноги.

«По данному факту прокуратурой города проводится проверка по вопросам исполнения трудового, градостроительного и жилищного законодательства», – сообщили в надзорном ведомстве.

Пермь, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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