В Нью-Йорке полицейские оцепили штаб-квартиру ООН

Зону у штаб-квартиры Организации объединенных наций в Нью-Йорке оцепили полицейские из-за подозрительного человека, – сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на место прибыли полицейские в штурмовой экипировке.

Сообщается, что рядом с оградой здания штаб-квартиры находится человек, который ходит из стороны в сторону.

Через громкоговорители полицейские призывают мужчину фразой «опустите это на землю».

По Первой авеню напротив штаб-квартиры перекрыто движение, прохожих также не пропускают.

Ранее сообщалось, что полиция оцепила территорию напротив штаб-квартиры ООН из-за подозрительного предмета. К месту прибыл сапер в бронекостюме. Он подошел к коробке, склонился над ней, но вскоре встал и отошел.

Один из полицейских рассказал корреспонденту РИА Новости, что в коробке «похоже ничего» не было. Отмечается, что в ней были только цветы и парфюмерия.



Позднее движение напротив штаб-квартиры ООН было полностью восстановлено.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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