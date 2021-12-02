В связи с недоеданием украинские солдаты начали воровать скот у жителей Донбасса

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что украинские силовики в селе Нижнетеплое Станично-Луганского района воруют домашний скот у местных жителей в связи с отсутствием подвоза воды и пищи на позиции.

Филипоненко рассказал, что «данные факты рассмотрены в администрации населенного пункта, и в настоящее время решается вопрос о направления материалов в правоохранительные органы».

Кроме того, источник оборонного ведомства ЛНР сообщает, что «в адрес главы администрации села регулярно поступают жалобы о воровстве домашнего скота».

«В связи с отсутствием подвоза воды и пищи на позиции боевики 2-го батальона 79-й бригады продолжают террор населения села Нижнетеплое. Нами отмечается, что командиром батальона отданы указания боевикам о врезке в водопровод, вследствие чего давление воды стало недостаточным для снабжения жилого массива, а вчера водоснабжение села Нижнетеплое было полностью прекращено», – сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на Филипоненко.

Луганск, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»