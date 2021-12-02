Генеральный директор «СДС-Уголь» готов ответить за ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Глава компании «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев на совещании у президента РФ Владимира Путина о ситуации в угольной отрасли Кузбасса заявил, что готов понести наказание после трагедии произошедшей на шахте «Листвяжная.

«Абсолютно все внешние официальные факторы показывали, что там все замечательно, но, вынужден признать, что это была только кажущаяся стабильность. Хочу принести свои извинения и склонить голову. Готов понести все наказания», – сказал Алексеев.

По словам гендиректора, он всегда лично следил за безопасностью на «Листвяжной», но случившееся «пресекает все бывшие достижения и победы».

Генеральный директор «СДС-Уголь» также заявил, что случившееся воспринимает как личную трагедию.

«Мне тяжело говорить, это моя личная трагедия... Я не могу сегодня прокомментировать (случившееся) и не имею права на это. Готов без каких-либо возражений принять все, что было сказано (на совещании, – ред.)», – сказал Алексеев.

Москва, Иван Бабурин

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