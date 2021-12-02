Владелец сети офтальмологических клиник подал в суд на ВОЗ из-за названия нового штамма COVID-19

Владелец сибирской сети офтальмологических клиник Александр Падар подал в суд на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с требованием запретить использовать слово «омикрон» для обозначения нового штамма коронавируса, – сообщает портал NGS.ru.

Как сообщил Александр Падар, название основанного им медучреждения -зарегистрированный товарный знак, а ассоциация со штаммом COVID-19 наносит вред деловой репутации клиники.

«Ну сами подумайте, если кто-то умрет от «омикрона», родственник или ваш друг, то вы вряд ли пойдете в клинику с аналогичным названием», – заявил Падар.

Следует отметить, что первая клиника сети «Омикрон» открылась в Новокузнецке в 2015 году. В настоящее время медучреждения работают в 11 российских городах.

Новокузнецк, Иван Бабурин

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