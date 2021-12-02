Министр финансов Австрии ушел в отставку. Канцлер тоже готов покинуть свой пост

Глава Австрийской народной партии и министр финансов республики Гернот Блюмель в четверг, 2 декабря, заявил о своей отставке, – пишет Die Presse.

«Это не всегда было просто, но каждый день я считал себя привилегированным исполнителем задач. Я решил уйти из политики. Ради моей семьи», – написал Блюмель.

Гернот Блюмель также заявил, что прошедший год был сложным «во многих отношениях», и на профессиональном уровне, но особенно для семьи. Так, в результате его политической деятельности и внутриполитических столкновений в адрес его семьи неоднократно поступали угрозы убийства .

Ранее, 2 декабря, экс-канцлер Себастьян Курц официально объявил, что уходит из австрийской политики и покидает пост председателя Австрийской народной партии, входящей в правящую коалицию с «Зелеными».

Вслед за этим канцлер Австрии Александер Шалленберг также заявил, что готов подать в отставку.

Шалленберг, ставший канцлером чуть менее двух месяцев, объяснил свою позицию тем, что руководство правительством и правящей партией должно быть сосредоточено в одних руках.

Как сообщает газета Kronen Zeitung, новым главой партии и, следовательно, новым канцлером Австрии, станет министр внутренних дел Карл Нехаммер.

Вена, Иван Бабурин

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