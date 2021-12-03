В Якутии шестеро детей отравились угарным газом

В Якутии угарным газом отравились шестеро детей и четверо взрослых. Об этом сообщает региональное управление МЧС. Прокуратура начала проверку.

Сообщение о ЧП поступило от Единой дежурно-диспетчерской службы Намского района в Центре управления в кризисных ситуациях главного управления ведомства по Республике Саха. Предположительно, выхлопными газами отравились десять человек, в том числе шестеро детей.

Шесть пострадавших были помещены в реанимационное отделение. Позже стало известно, что их перевели в общую палату. «Тяжкий вред здоровью не причинен», – уточнили в МЧС.

В прокуратуре заявили о начале проведения проверки. «Предварительно установлено, что все пострадавшие проживают в одном частном доме, где при аварийном отключении электроэнергии был подключен бензогенератор, в результате выхлопов которого произошло отравление угарным газом», – рассказали в надзорном ведомстве.

Якутск, Зоя Осколкова

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