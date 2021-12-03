В Приамурье ребенок погиб при взрыве отопительного котла

Школьник погиб в результате взрыва отопительного котла в частном доме города Свободного в Амурской области. Прокуратура начала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Несчастный случай произошел 17 ноября, когда ребенок находился дома с бабушкой. Котел отопления внезапно взорвался, и от травм мальчик скончался на месте. Предварительно, причиной взрыва могли стать ошибки при установке или использовании котла.

«Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводится проверка исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», – пояснили в прокуратуре Приамурья.

Следователи отметили, что семья погибшего была благополучной, на учете не состояла.

Свободный, Наталья Рязанова

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