Мошенники умудрились продать полсотни несуществующих породистых щенков

Двух жителей Новгородской области обвинили в продаже несуществующих щенков. Жертвы мошенников проживают в 10 регионах России.

Как сообщили в региональном главке МВД, жители города Чудово развернули торговлю породистым щенками, однако речь идет не о заводчиках собак, а о мошенниках. Злоумышленники предлагали купить дорогих животных в соцсетях.

Известно, что за все время деятельности им удалось «продать» 45 щенков на сумму около 300 тысяч рублей. Покупатели не дождались своих питомцев, после получения денег мошенники сразу переставали выходить на связь.

По данным полиции, преступники обманули россиян из Москвы, Республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа, Волгоградской, Курской, Ленинградской, Московской, Самарской, Тверской и Тульской областей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Великий Новгород, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»