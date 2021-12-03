В Гааге предотвращена попытка демонстрантов ворваться в здание ОЗХО

Полиция Нидерландов задержала около 50 курдских демонстрантов при попытке ворваться в здание Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

Как сообщала ранее газета Algemeen Dagblad, в пятницу 3 декабря, у ОЗХО собрались десятки курдских демонстрантов, обвиняющих турецкую армию в применении химического оружия на севере Ирака.

Полиция Нидерландов прибыла на место и заблокировали вход в здание, когда протестующие пытались прорваться в него.

В сообщении полиции Гааги в Twitter говорится: «Около пятидесяти задержанных демонстрантов, которые находились на месте, были доставлены в полицейский участок».

Гаага, Иван Бабурин

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