В Нью-Йорке российский генконсул больше полугода не может приступить к работе из-за отсутствия визы

Генконсул РФ в Нью-Йорке не может получить визу и приступить к работе в США уже более полугода. Таким образом, предложения России об обнулении ограничений в работе дипмиссий Москвы и Вашингтона остаются без ответа, никаких подвижек в этой сфере с момента встречи президентов двух стран в Женеве нет, – сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

Собеседник агентства также сообщил, что Госдеп США фактически принуждает к завершению командировки примерно 60 российским дипломатов, затягивая продление виз, а «около 40 сотрудников ожидают возможности выехать к местам командировок в США уже много месяцев и даже больше года, что равнозначно отказу».

«Резко возросло количество случаев затягивания Госдепартаментом продления виз работников российских загранучреждений, уже находящихся в США. Это приводит к тому, что при выезде в Россию в отпуск или по срочной необходимости их не пустят обратно. Расцениваем это как принуждение к досрочному завершению командировки. Таковых у нас накопилось почти 60, вместе с членами семей общее количество составляет 150 человек», – заявил источник.

Москва, Иван Бабурин

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