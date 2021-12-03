Министр обороны Японии выразил протест американским военным

Министр обороны Японии Нобуо Киси выразил протест министру обороны США Ллойду Остину в связи с использованием истребителей F-16 для полетов над территорией Японии, – сообщило в пятницу, 3 декабря, информационное агентство Jiji Press.

Агентство отмечает, что японского министра обороны возмутил инцидент, произошедший с американским истребителем F-16, который для совершения вынужденной посадки сбросил топливные баки на японский населенный пункт.

Сообщается, что после инцидента с американским F-16 в Японии прошли протесты. Особое негодование японцев вызвало то, что американские военные летчики практически сразу после случившегося продолжили полеты на истребителях, не дав никаких объяснений, какие были приняты меры безопасности.

В телефонном разговоре министр обороны Японии заявил своему американскому коллеге Ллойду Остину, что инцидент является «крайне прискорбным случаем, связанным с безопасностью жителей». Японский министр потребовал от министра обороны США установить безопасность в качестве высшего приоритета при выполнении задач.

В ответ на заявление Нобуо Киси, американский министр пообещал, что их сторона тщательно расследует инцидент и уделит первостепенное внимание безопасности.

Токио, Иван Бабурин

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