Скорая помощь столкнулась с поездом в Хабаровском крае, есть погибшая и раненые

В Хабаровском крае автомобиль скорой помощи столкнулся с поездом. В результате аварии погибла фельдшер, еще два человека – водитель и пациент – пострадали. Прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП.
Авария произошла сегодня около 13:30 на железнодорожном переезде в районе поселка Новый Мир Комсомольского района. Машина «скорой» выехала на переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с локомотивом.
В результате ДТП погиб врач «неотложки». Водитель и пациент, получившие травмы различной степени тяжести, госпитализированы.
Прокуратура Комсомольска-на-Амуре совместно с транспортной прокуратурой проводят проверку по факту аварии, выясняются обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
На место происшествия выехал зампрокурора города Комсомольска-на-Амуре Михаил Коновалов.
Хабаровск, Наталья Петрова
© 2021, РИА «Новый День»
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