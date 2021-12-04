Скорая помощь столкнулась с поездом в Хабаровском крае, есть погибшая и раненые

В Хабаровском крае автомобиль скорой помощи столкнулся с поездом. В результате аварии погибла фельдшер, еще два человека – водитель и пациент – пострадали. Прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП.

Авария произошла сегодня около 13:30 на железнодорожном переезде в районе поселка Новый Мир Комсомольского района. Машина «скорой» выехала на переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с локомотивом.

В результате ДТП погиб врач «неотложки». Водитель и пациент, получившие травмы различной степени тяжести, госпитализированы.

Прокуратура Комсомольска-на-Амуре совместно с транспортной прокуратурой проводят проверку по факту аварии, выясняются обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

На место происшествия выехал зампрокурора города Комсомольска-на-Амуре Михаил Коновалов.

Хабаровск, Наталья Петрова

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