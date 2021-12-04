Жительница Новосибирска попала в больницу после удара током в троллейбусе

Следственные органы в Новосибирской области начали проверку после появлений сообщений о девушке, пострадавшей от удара током при выходе из троллейбуса. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным СМИ, инцидент произошел 2 декабря в Новосибирске на остановке «Красный проспект». Пассажирка троллейбуса № 23 получила удар током, спускаясь по ступеням. Реакции кондуктора и водителя троллейбуса на это происшествие не последовало. Сегодня состояние пострадавшей девушки ухудшилось, ее госпитализировали.

Следователи в связи с происшествием проводят проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). «Устанавливаются причины и условия инцидента», – говорится в сообщении.

Новосибирск, Наталья Петрова

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