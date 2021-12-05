В Польше заявили о задержании российского корабля с пьяным экипажем

В Польше заявили о задержании российского сухогруза с пьяным экипажем.

Согласно сообщениям СМИ, инцидент произошел в Гданьском заливе Балтийского моря. По словам польских пограничников, корабль, перевозивший стальные конструкции из Клайпеды (Литва) в Гданьск (Польша), приближался к порту, но внезапно сошел с курса, изменив направление на 180 градусов, на запросы погранслужбы не отвечал.

«Он шел со скоростью 11 узлов прямо в направлении пляжа на Собешевском острове за пределами судоходного пути», – написал специализированный польский сайт PortalMorski.

Пограничники заявляют, что попав на борт, обнаружили команду пьяной: в крови капитана концентрация алкоголя, якобы, составляла 1 промилле, у двух других членов экипажа – 1,5 промилле.

Сейчас сухогруз находится в порту Гданьска.

Гданьск, Игорь Юров

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