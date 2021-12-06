При пожаре в новгородской колонии погиб заключенный

В исправительной колонии в городе Валдай произошел пожар. В результате один человек погиб, еще четверо пострадали. Региональное управление СКР проводит проверку.

Возгорание произошло сегодня на территории ФКУ ИК №4. Площадь пожара составила девять квадратных метров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Один человек скончался от полученных травм, еще четверо госпитализированы с ожогами.

СУ СКР по Новгородской области проводит проверку. Следователи осмотрели место происшествия, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Великий Новгород, Зоя Осколкова

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