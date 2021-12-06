США объявили политический бойкот зимних Олимпийских игр в Китае

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в понедельник, 6 декабря, заявила, что США решили устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Китае.

Как уточнила Псаки, несмотря на дипломатический бойкот США, американские спортсмены участие в Олимпиаде примут и «Белый дом желаем им удачи». При этом, представители американской власти на ней присутствовать не будут.

По мнению американского издания Politico, решение администрации США – дипломатическая половинчатая мера, с одной стороны запрещающая участие официальных лиц, с другой – позволяющая американским спортсменам участвовать в играх.

Объявление бойкота произошло после того, как «Соединенные Штаты неоднократно критиковали правящую Коммунистическую партию Китая за ряд проблем с правами человека, провокационные геополитические маневры, несправедливые экономические методы и практику принудительного труда, а также отсутствие международного сотрудничества», – пишет Politico.

Ранее появились сообщения, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также рассматривает возможность политического бойкота предстоящей зимней Олимпиады в Китае. По данным издания Times, британский премьер допускает бойкот «в знак протеста против ситуации с правами человека в Китае». В британском правительстве ведут активную дискуссию на эту тему. В Times также добавили, что бойкот поддерживает и министр обороны Великобритании Лиз Трасс.

Вашингтон, Иван Бабурин

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