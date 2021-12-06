Британский военнослужащий требует от министерства обороны миллион за заикание

Инженер британских войск Чилеше Мвамба потребовал через суд от министерства обороны выплаты компенсации в размере почти миллиона евро. Британский военный африканского происхождения утверждает, что во время службы в Эстонии он подвергся воздействию экстремально низких температур, что привело к обострению заикания, – сообщает издание Daily Mail.
По информации издания, Мвамба находился в Эстонии с 10 ноября по 3 декабря 2017 года. Сильные морозы в прибалтийской республике повлияли на британского инженера так сильно, что он начал заикаться, и теперь его речь практически непонятна другим людям.
Во время слушаний в суде адвокат Гурион Таузиг отметил, что заикание серьезно повлияло на социальное взаимодействие Мвамбы. В детстве у него был легкий дефект речи, но травма от эстонского холода вызвала «заметное обострение».
Со своей стороны, министерство обороны Великобритании отказывается выплачивать компенсацию и требует, чтобы Мвамба предоставил в суде доказательства в полном объеме.
По данным адвокатов военного ведомства, нет информации о том, что повреждение от холода без обморожения может усугублять уже имеющиеся проблемы с речью.
Как сообщает Daily Mail, судебный процесс по этому делу должен продолжиться в июне- октябре 2022 года.
Лондон, Иван Бабурин
© 2021, РИА «Новый День»
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